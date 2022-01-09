Тампа, США, 9 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду арены «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

У победителей голы забили оформивший в матче дубль чешский форвард Давид Пастрняк (2-я и 7-я минуты), также отличившийся дублем Брэд Маршан (21-я и 58-я, в пустые ворота) и шведский нападающий Антон Блид (35-я).

В составе «Тампы» шайбы забросили чешский форвард Ондржей Палат (41-я) и Брейден Пойнт (52-я).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв записал на свой счет в матче две результативные передачи, его коллега по клубу — российский голкипер Андрей Василевский, смог отразить 25 из 29 бросков. Российский форвард «Лайтинг» Никита Кучеров не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 11 января на выезде сыграет с клубом «Вашингтон Кэпиталз», а «Тампа» в этот же день также в гостях встретится с командой «Нью-Джерси Дэвилз».