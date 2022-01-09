Иркутск, , 12:34 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области со ссылкой на прогноз синоптиков известило о существенном ухудшении погодных условий 10 января. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём местами в западных, северо-западных районах ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15−18 м/с, снег, метели.

Все деревья в снегу Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Температура ночью составит — 21,-26°, при прояснении — 31,-36°, в западных районах, в горах Хамар-Дабана — 13,-18°, при прояснении — 21,-26°, в северо-восточных, верхнеленских, Киренском, Усть-Кутском районах, на севере Катангского района — 33,-38°, при прояснении — 41,-46°, днём — 11,-16°, в пониженных формах рельефа — 20,-25°, в западных, северозападных районах, в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья — 4,-9°, при облачной погоде — 12,-17°, в северо-восточных, верхнеленских районах, на севере Катангского района — 18,-23°, при облачной погоде — 28,-33°.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года последствия сильного снегопада пришлось устранять в Иркутске. На улицы были выведены более 50 единиц спецтехники и 200 человек.

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