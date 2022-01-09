Москва, , 12:34 — REGNUM В мире идёт информационная война, в которой Россия не должна проигрывать. Об этом в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — сказал Шойгу.

Шойгу сделал своё заявление в рамках фильма о работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.