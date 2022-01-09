Москва, , 12:23 — REGNUM С вечера воскресенья, 9 января, в столице России ожидаются сильный снег и местами метель, на дорогах — гололедица и снежные заносы. Об этом 9 января сообщает московский департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем телеграмм-канале.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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«С 19:00 9 января до 12:00 10 января в Москве ожидается сильный снег, местами метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что скорость ветра усилится до до 7−12 м/с. При этом указывается, что в связи с ухудшением погодных условий рекомендуется выбирать нескользящую обувь на рельефной подошве и не рекомендуется находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций.

Кроме того, водителям транспортных средств указывается на необходимость соблюдения скоростного режима, так как из-за метели растет риск образования пробок и аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 9 января ожидается облачная погода, а к вечеру в столицу придёт сильный снегопад.