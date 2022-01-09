9 января 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 12:46 — REGNUM Публикация еженедельника «Аргументы недели» о прошедших переговорах министров иностранных дел и обороны США и Японии привлекла внимание цитатами из американского издания Defense News о том, как американцы в противостоянии России и Китаю, в первую очередь в области разработки гиперзвукового оружия, намерены использовать высокий научно-технический уровень Страны восходящего солнца.

ВВС Японии Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что перед переговорами госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Мы запускаем новое соглашение об исследованиях и разработках, которое облегчит нашим ученым, инженерам и руководителям программ сотрудничество по возникающим вопросам, связанным с обороной, а в первую очередь для противодействия гиперзвуковым угрозам и продвижения космических возможностей… Когда японские и американские исследователи используют свои дополняющие друг друга силы, мы можем превзойти в конкуренции и внедрить любые инновации».

А министр обороны США Ллойд Остин, подтвердив важность японо-американского альянса, говорил, что две страны предпринимают «смелые шаги» для повышения его готовности как сдерживающей силы. И добавил, что встреча министров должна определить основу для будущих действий:

«Эта структура будет включать: расширение возможностей альянса во всех областях, развитие наших ролей и миссий, отражающих растущую способность Японии вносить свой вклад в региональный мир и стабильность, и оптимизацию сил нашего альянса для усиления сдерживания».

Ллойд Остин (cс) Spc. XaViera Masline

За этой пышной риторикой о военной роли Японии и разработке ею новейших видов оружия скрывается поощрение американцами возвращения Страны восходящего солнца вновь в ранг великой военной державы. Что превращает ее как ближайшего военного союзника США в прямого противника объявленных Вашингтоном врагами Китая и России. Именно из этого должны исходить сопредельные с Японией государства, к которым, кроме всего прочего, Токио предъявляет чреватые серьезными осложнениями территориальные претензии.

Однако в публикации «Аргументов недели», к сожалению, не обошлось без грубой ошибки, когда автор материала заявляет об увеличении военных расходов Японии:

«На фоне обострения напряженности в отношениях с Россией и Китаем парламент Японии утвердил рекордный дополнительный бюджет в размере почти 36 триллионов иен, или 317 миллиардов долларов США — это второе место в мире после Америки. Предусмотрены дополнительные военные расходы на ускорение развертывания систем противоракетной обороны и других мер военной готовности. Премьер-министр Японии (Фумио) Кисида ещё в ноябре заявил, что готов к принятию решения для нанесения ударов по вражеским базам».

Фумио Кисида State.gov

Если бы автор статьи не поставил военный бюджет Японии на второе место после США, можно было бы подумать, что речь идет об описке. Но, похоже, речь идет о, что называется, «искреннем заблуждении». Ибо военный бюджет Японии действительно вышел на уровень ведущих стран мира и превзошел даже оборонные расходы второй по военной мощи державы — России, но всё же на порядок ниже.

Как сообщила национальная теле-корпорация страны NHK, министерство обороны намерено попросить из бюджета 5 триллионов 479,7 миллиарда иен (48,49 миллиарда долларов). В частности, на разработку оснащенных искусственным интеллектом беспилотников, которые могли бы заранее предупреждать истребители об опасности, планируется выделить 10,1 миллиарда иен (89 миллионов долларов). На модификацию управляемых крылатых ракет большого радиуса действия, которыми можно было бы оснастить корабли и истребители, запрашивается 39,3 миллиарда иен (347,8 миллиона долларов). Министерство обороны Японии рассчитывает довести дальность разрабатываемых в стране крылатых ракет морского и воздушного базирования со 100 до 1000 километров. Считается, что это может быть связано с планами Токио наносить «превентивные удары» по военным базам сопредельных стран, среди которых и Россия.

Ассигнования на разработку и производство новых образцов современнейшего орудия в «пацифистской» Японии не без давления США будут увеличиваться. Ожидается доведение бюджетных расходов страны на военные нужды, как отмечал премьер-министр Фумио Кисида, до 2 процентов ВВП. Но, конечно, и это не предел.

В связи с этим нельзя не учитывать, что под завесой риторики о стремлении к мирным, дружественным отношениям с Россией Токио активно участвует в реализации американской стратегии окружения нашей страны по ее периметру кольцом военных баз, сколачивания в Азиатско-Тихоокеанском регионе «восточного НАТО», проведения непосредственно у границ РФ провокационных японо-американских маневров.