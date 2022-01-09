Каракас, , 12:08 — REGNUM Более 607 000 избирателей в Баринасе придут 9 января на избирательные участки, чтобы выбрать губернатора этого венесуэльского штата. Об этом сообщает Prensa Latina.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Повторные выборы состоятся после аннулирования результатов, зарегистрированных 21 ноября 2021 года.

В избиркоме региона уже заявили, что 961 избирательный участок, созданный для проведения выборов 9 января, укомплектован соответствующим оперативным персоналом. Власти проверили установку всего технологического оборудования на каждом из 543 избирательных участков, которые откроют свои двери в 6:00.