Каракас, 9 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Более 607 000 избирателей в Баринасе придут 9 января на избирательные участки, чтобы выбрать губернатора этого венесуэльского штата. Об этом сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Повторные выборы состоятся после аннулирования результатов, зарегистрированных 21 ноября 2021 года.

В избиркоме региона уже заявили, что 961 избирательный участок, созданный для проведения выборов 9 января, укомплектован соответствующим оперативным персоналом. Власти проверили установку всего технологического оборудования на каждом из 543 избирательных участков, которые откроют свои двери в 6:00.