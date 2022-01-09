Даллас, США, , 12:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз» (сс) China Wong / AHL

Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились российский нападающий Денис Гурьянов (37-я минута), Джо Павелски (55-я) и финский форвард Роопе Хинц (57-я).

У «Питтсбурга» шайбами отличились Брайан Дюмулен (7-я) и финский нападающий Каспери Капанен (7-я).

Российский форвард «Старз» Александр Радулов не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас» позднее 9 января сыграет с клубом «Сент-Луис Блюз», а «Питтсбург» 12 января также в гостях встретится с командой «Анахайм Дакс».