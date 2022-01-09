Токио, , 12:02 — REGNUM Ведущие японские автомобилестроительные компании, включая Honda Motor и Nissan Motor, активизировали исследования и разработки в области науки о мозге. Об этом пишет газета Nikkei.

Honda

Интерес японских автопроизводителей к нейробиологии объясняется усложнением используемых в автомобилях компьютерных систем. Современные системы поддержки водителя уже используют технологии искусственного интеллекта. Сейчас автомобилестроительные компании работают над полностью автономными системами, которые призваны заменить водителя.

Исследовательский институт Mitsubishi прогнозируют, что к 2024 году мировой рынок «brain technology» — сферы на стыке наук о мозге и технологий — вырастет до $43 млрд. Большая часть этого рынка придётся на здравоохранение и медицинское обслуживание, однако долю в 20% займёт автомобилестроительная промышленность и другие немедицинские секторы экономики.

В Nissan уже разрабатывает систему поддержки водителя, которая будет включать гарнитуру, считывающую мозговые волны. Планируется, что это позволит снизить число приводящих к ДТП человеческих ошибок.

Toyota Motor запустила совместный исследовательский центр с научно-исследовательским институтом RIKEN. В Honda работают над системой на основе технологий искусственного интеллекта, которая призвана позволить исключить все аварии со смертельным исходом с участием её автомобилей к 2050 году.