Чита, , 12:02 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 9 января 2022 года вакцинацию завершили 543 845 человек из более одного миллиона граждан (+877 за двое суток).

Вакцинация PublicDomainPictures

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 587 954 человека (+242 за двое суток). Повторно вакцинировался 119 243 жителя региона (+142 за двое суток).

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце 2021 года. Губернатор региона Александр Осипов выступил за принудительную вакцинацию.

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