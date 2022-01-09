Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1323 случая заражений коронавирусной инфекцией, это на 53 случая меньше, чем сутками ранее. Об этом 9 января сообщили в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Петербурге вторые сутки подряд выявляют немногим более 1,3 тыс. заражений ковидом. После снижения до отметки в 1,2 тыс. заражений за сутки, показатель несколько увеличился.

За сутки от коронавируса, как от основной причины, скончались в Петербурге 60 человек. Это на три человека меньше, чем сутками ранее. Статистика смертности в регионе стабильна.

Отрицательный тест на коронавирус получили 1228 ранее заразившихся. Это на 348 человек больше, чем за предыдущие сутки. Тогда выздоровели 880 человек.

За всё время пандемии в Петербурге выявили 864 097 случаев заражений COVID-19. От коронавируса, как от основной причины, скончались 28 570 человек, а выздоровели — 808 263 человека.

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