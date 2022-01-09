Гватемала, 9 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения и социальной помощи Гватемалы официально подтвердило наличие варианта коронавируса «Омикрон» в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

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В своем заявлении глава министерства Франсиско Кома сообщил, что Национальная лаборатория здравоохранения выпустила отчет с результатами анализа 89 положительных образцов COVID-19, отправленных на исследование с 4 по 26 декабря 2021 года.

Из них 57 соответствовали варианту «Омикрон» (64%), а остальные 32 (36%) — варианту «Дельта», что доказывает, что первый циркулирует в стране с декабря 2021 года.

Органы здравоохранения настаивают на важности вакцинации для предотвращения тяжелых случаев заболевания и приглашают население принять участие в массовых кампаниях по вакцинации, чтобы получить первую, вторую и бустерную дозы.

Ранее власти страны сократили срок между вакцинацией первой, второй и бустерной дозами до трех месяцев.