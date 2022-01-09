Каракас, 9 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил политику шантажа США в отношении латиноамериканского государства, предполагающую смягчение мер принуждения в обмен на уступки со стороны правительства официального Каракаса. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Венесуэла

Пласенсия отверг заявления назначенного Вашингтоном посла Джеймса Стори, который рассказал о намерениях США «смягчить и изменить» санкции, если в Венесуэле произойдет «возвращение к демократии».

«Правительство США больше не заботится о том, чтобы скрывать свою политику шантажа в отношении Венесуэлы. Продолжайте говорить, г-н Стори, ваши заявления станут неопровержимым доказательством вашего неуважения к Уставу ООН и систематической агрессии против венесуэльского народа и его институтов», — написал Пласенсия.