Москва, 9 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В 2022 году экипажи российских противолодочных самолётов Ту-142 будут продолжать длительные полёты в Арктику и Атлантику. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Defenseimagery.mil Самолет Ту-142

«Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полётов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана. Данная задача будет одной из приоритетных для лётчиков этого типа самолётов в новом году», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в минувшем году самолёты Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой и средняя продолжительность их полетов составила порядка 10 часов при среднем расстоянии семь тысяч км.

Кроме того, отмечается, что наряду с выполнением воздушного патрулирования и других поставленных задач, экипажи самолетов вели ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

«Все полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января стало известно, что в начале наступившего года состоятся стратегические командно-штабные учения «Гром», в которых будут принимать участие все три компонента стратегических ядерных сил России.