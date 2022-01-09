Москва, , 11:48 — REGNUM Ввести прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) предложил депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ).

Михаил Щапов Duma.gov.ru

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40−50% для сверхдоходов», — цитирует URA.ru Щапова.

Одновременно парламентарий предлагает снизить ставку налога для тех, кто получает доходы в рамках минимального размера оплаты труда (МРОТ) — до 5% или вовсе ставка должна равнять нулю.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о прогрессивной ставке НДФЛ внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» в мае 2021 года.

С начала 2021 года ставку НДФЛ для получающих свыше 50 млн рублей повысили с 13% до 15%.

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