Лондон, 9 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В настоящее время планета Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. Об этом 9 января заявил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих, его слова приводит Daily Mail.

Nasa.gov Вид Земли с Луны

«Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений», — сказал он.

При этом Эрлих отметил, что Земле может быть нанесен наводнениями, засухами и лесными пожарами, которые вызваны изменениями климата, такой же ущерб, как и при мощном извержении вулкана или падении гигантского астероида.

«Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством», — уточнил ученый.

Отметим, в конце декабря Всемирный фонд дикой природы сообщил, что наша планета в течение ближайших десяти лет может столкнуться с наиболее массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров. При этом на данный момент на Земле произошло пять массовых вымираний, одно из них было вызвано падением гигантского астероида 66 млн лет назад.