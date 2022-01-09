Киев, 9 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Дровами начали отапливать свои квартиры жители одной из 16-этажных новостроек. Об этом 9 января сообщил киевский журналист Владимир Гуцул на своей странице в соцсети Facebook.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дрова

«Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме», — написал он.

Также Гуцул уточнил, что к этому дому не было подведено никаких коммуникаций, помимо электричества.

«Но есть и плюс — от цен на газ и отопление жители дома не зависят. Для них теперь важным показателем является стоимость дров», — добавил журналист.

При этом, как пишет портал «Обозреватель», жители новостройки рассказали о том, что в доме есть водопровод и канализация, куда и не планировалось проводить газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине за минувшие сутки выявили 2810 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.