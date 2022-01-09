Вашингтон, 9 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Средний сотрудник американской компании Apple в прошедшем году заработал в 1447 раз меньше, чем генеральный директор технологического гиганта Тим Кук. Об этом сообщает агентство Reuters.

Fernando Coelho Street Photography Apple

В Apple раскрыли данные о зарплатах сотрудников в 2021 году. Медианная заработная плата составила $68 254. Это значит, что половина сотрудников компании зарабатывают больше этой суммы, вторая половина — меньше.

Доходы генерального директора Тима Кука с учётом премий и бонусных выплат в 2021 году составили почти $100 млн. По итогам года Кук получил зарплату в размере $3 млн, вознаграждение за достижение целевых показателей в размере $12 млн и $82 млн в виде акций компании.

Отмечается, что в 2021 финансовом году выручка Apple выросла на 30%. Это связано со выросшим на фоне пандемии спросом на электронные устройства компании.

Тим Кук возглавил Apple в августе 2011 года, когда один из основателей компании Стив Джобс покинул пост генерального директора за несколько месяцев до своей смерти. С этого времени акции Apple выросли более чем на 1000%.