9 января 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 12:47 — REGNUM В январе 2020 года в Ставрополье привезли сто голов благородных европейских оленей из Калининграда: по пятьдесят самцов и самок. Каждый стоимостью 250 тысяч рублей. Животных три дня везли на пароме, а потом еще четыре дня — на автомобилях. Олени хорошо перенесли переезд, адаптировались к климату, и в настоящее время на ферме почти триста особей.

Европейский олень Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас на ферме обитают около 300 благородных оленей Александр Погожев © ИА REGNUM

Для того, чтобы разместить столько парнокопытных, в проект было инвестировано 135 миллионов рублей только в 2019 году. Средства пошли на возведение фермы, бани, гостиницы с рестораном, строятся пантовые ванны. Всё хозяйство расположено на восьмидесяти гектарах в особо охраняемой природной территории.

Европейские олени на ферме в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Чтобы попасть на оленью ферму, надо около полутора часов ехать из Минеральных Вод по федеральной трассе «Кавказ» в сторону Ставрополя. Затем свернуть в направлении села Крымгереевское, и через двадцать минут поездки вдоль горы Брык дорога приводит к ферме.

Туристы могут погладить животных Александр Погожев © ИА REGNUM

Оздоровительный агротуризм — основное направление развития фермы. Ведь местность славится не только разнотравьем, полезным воздухом и благоприятным климатом. Оленьи рога также обладают лечебными свойствами и способствуют оздоровлению организма. Еще в советское время из них научились добывать пантокрин.

Европейские олени на ферме в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Владельцы фермы планируют срезать оленьи рога, для животных процедура безболезненная, и перерабатывать специальным способом, чтобы наполнять ванны с пантокрином. На ферме считают, что туристам такой вид оздоровления придется по вкусу.

Туристам предлагают экскурсии по ферме на джипе Александр Погожев © ИА REGNUM

Помимо этого, работники фермы предлагают посетителям красивую фотозону, экскурсии на джипе и покушать в уникальном ресторане высокого класса. Уникальность заключается в том, что это единственный ресторан такого класса в селе с населением менее двух тысяч человек. К слову, оленину там не подают, так как это противоречит самой концепции оленьей фермы.

На ферме воссозданы условия дикой природы Александр Погожев © ИА REGNUM

Также туристы могут самостоятельно гулять по территории, кормить и гладить животных, наблюдать, как они резвятся.

Корма работники фермы заготавливают сами Александр Погожев © ИА REGNUM

Кормление оленей Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники фермы соблюдают технику безопасности при взаимодействии с оленями Александр Погожев © ИА REGNUM

Чтобы построить ферму, владельцам пришлось отправлять своих работников на обучение в Калининград. Сотрудники фермы узнали для себя много интересного, но в первую очередь изучили технику безопасности во время работы с оленями.

Кормят всех одинаково — люцерной, овсом, ячменем Александр Погожев © ИА REGNUM

Кормление оленей Александр Погожев © ИА REGNUM

Европейские олени на ферме в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Ни в коем случае нельзя оказываться на пути оленя, когда он несётся вперед. Для того чтобы сдержать оленей, для них делают специальное заграждение из особой сетки, а столбы вкапываются очень глубоко. Заграждение в среднем высотой три метра, но эта высота помогает не всегда, и взрослые олени запросто перемахивают в другой вольер. У них очень нежная трубчатая шерсть, и если их гладить на морозе против шерсти, то можно сломать.

Олени могут развивать скорость выше 30 км/ч Александр Погожев © ИА REGNUM

Олени разделены в вольерах — самцы отдельно от самок. Также отдельно растут молодые оленята. Кормят всех одинаково — люцерной, овсом, ячменем. Корма заготавливают сами.

Европейские олени на ферме в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Европейские олени на ферме в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Европейские олени на ферме в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Чтобы с ними работал ветеринар, парнокопытным построили специальную ферму с системой последовательного перегона, а для избежания травм у каждого сотрудника есть деревянный щит. Хотя при способности оленя в один прыжок преодолевать до девяти метров щит даёт мало гарантий.

Европейские олени на ферме в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Благородные европейские олени очень чуткие, пугливые, порой близко подойти к ним бывает трудно. Но они запоминают время кормления и в этот период чувствуют себя в безопасности. Организованно обступают кормушки и неспешно кушают зерно. В стаде редко бывают драки, в основном самцы меряются силой, чтобы выбрать вожака, который будет с благородством нести свое бремя.

Оленята Александр Погожев © ИА REGNUM Европейские олени на ферме в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM