Пекин, , 11:33 — REGNUM Китайские ученые опубликовали результаты обнаружения следов воды на Луне на месте с помощью лунного спускаемого аппарата «Чанъэ-5», предоставив новые свидетельства насчет «сухости» спутника, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

Космический аппарат «Чанъэ-4» doi.org

Исследование, опубликованное 8 января в рецензируемом журнале Science Advances, показало, что лунный грунт на месте посадки содержит менее 120 промилле воды или 120 г воды на тонну, а легкая везикулярная порода содержит 180 промилле, что намного суше, чем на Земле. Устройство на борту лунного спускаемого аппарата измерило спектральную отражательную способность реголита и породы и впервые обнаружило воду на месте.

По словам исследователей, именно солнечный ветер способствовал наибольшей влажности лунного грунта, поскольку он приносил водород, который входит в состав воды. По мнению исследователей, дополнительные 60 промилле воды в породе могут происходить из недр Луны.

Таким образом, по оценкам, порода произошла из более старого, более влажного базальтового массива, прежде чем быть выброшенной на посадочную площадку лунохода и быть собранной лунным спускаемым аппаратом. Исследование показало, что за определенный период Луна стала суше, вероятно, из-за дегазации ее мантийного резервуара.

Космический аппарат «Чанъэ-5» спустился в одно из самых молодых базальтовых морей, расположенном на средней широте Луны. Он содержание воды на месте и извлек образцы весом 1731 грамм.

«Привезенные образцы представляют собой смесь гранул, извлеченных как с поверхности, так и из-под нее. Но зонд на месте мог измерить только самый внешний слой лунной поверхности», — сказал в интервью Синьхуа исследователь Института геологии и геофизики при Китайской академии наук Лин Хунлэй.

Лин также сказал, что имитировать подлинные условия лунной поверхности на Земле является сложной задачей, что делает измерение на месте столь важным. Согласно исследованию, результаты согласуются с предварительным анализом привезенных образцов зондом «Чанъэ-5».

Полученные результаты дают больше информации для будущих китайских миссий «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7». Исследования запасов лунной воды выходят в центр внимания, поскольку в ближайшие десятилетия планируется строительство обитаемых лунных станций.