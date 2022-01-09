Китайский лунный зонд «Чанъэ-5» обнаружил воду на поверхности Луны
Пекин, 9 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Китайские ученые опубликовали результаты обнаружения следов воды на Луне на месте с помощью лунного спускаемого аппарата «Чанъэ-5», предоставив новые свидетельства насчет «сухости» спутника, сообщает 8 января агентство Синьхуа.
Исследование, опубликованное 8 января в рецензируемом журнале Science Advances, показало, что лунный грунт на месте посадки содержит менее 120 промилле воды или 120 г воды на тонну, а легкая везикулярная порода содержит 180 промилле, что намного суше, чем на Земле. Устройство на борту лунного спускаемого аппарата измерило спектральную отражательную способность реголита и породы и впервые обнаружило воду на месте.
По словам исследователей, именно солнечный ветер способствовал наибольшей влажности лунного грунта, поскольку он приносил водород, который входит в состав воды. По мнению исследователей, дополнительные 60 промилле воды в породе могут происходить из недр Луны.
Таким образом, по оценкам, порода произошла из более старого, более влажного базальтового массива, прежде чем быть выброшенной на посадочную площадку лунохода и быть собранной лунным спускаемым аппаратом. Исследование показало, что за определенный период Луна стала суше, вероятно, из-за дегазации ее мантийного резервуара.
Космический аппарат «Чанъэ-5» спустился в одно из самых молодых базальтовых морей, расположенном на средней широте Луны. Он содержание воды на месте и извлек образцы весом 1731 грамм.
Лин также сказал, что имитировать подлинные условия лунной поверхности на Земле является сложной задачей, что делает измерение на месте столь важным. Согласно исследованию, результаты согласуются с предварительным анализом привезенных образцов зондом «Чанъэ-5».
Полученные результаты дают больше информации для будущих китайских миссий «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7». Исследования запасов лунной воды выходят в центр внимания, поскольку в ближайшие десятилетия планируется строительство обитаемых лунных станций.