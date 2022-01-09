9 января 2022 | Время чтения 3 мин

В соцсетях не исключают, что за массовыми беспорядками может стоять окружение экс-президента Казахстана.

Светлана Шаповалова, , 12:10 — REGNUM Заявление пресс-секретаря Назарбаева о том, что экс-президент Казахстана сам принял решение о передаче поста председателя Совета безопасности действующему казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Многие люди не верят, что все было именно так на самом деле. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Клан Назарбаева при первом же поводе и расковырял старые раны социального недовольства, спровоцировл и организовал бунты и волнения, чтобы вызывать хаос и показать Токаеву, что без елбасы Назарбаева тот сам ничего не может, а потому властью нужно делиться.

Но, скорее всего, при этом Назарбаев переоценил свою способность утихомиривать волны национального гнева, и хаос вышел из-под контроля. Казахи — древняя воинственная нация азиатов, и у них все не так, как у мирных славян-белорусов, которых Лукашенко бабачит, как только хочет…

Сейчас же, когда в ход пошли автоматы, елбасы уже прячется за спиной Токаева, который вынужден принимать против мародеров и бандитов радикальные меры. Назарбаеву теперь выгодно отдать Токаеву официальные должности, укрепляя свое влияние скрыто», — рассуждает Т.

«Назарбаев — мудрый человек, желающий блага для своего народа. Его поступок понятен: «заберите всё, власть, должности, регалии — только без кровопролития». А Токаев уже наплевал на конституцию Казахстана, где прописана вечная должность Назарбаева — председатель Совета безопасности. Время покажет и рассудит. На мой взгляд, в стране просто переворот с переделом собственности и сфер влияния кланов. А страдают в итоге простые граждане», — поделился своим мнением москвич.

«Да уж, сказать СМИ хоть что могут. Только это не значит, что оно действительно так произошло. Это касается всех событий. Поэтому нужно хотя бы видеообращение Назарбаева, а не какой-то пресс-сек где-то там чего сказал. Слова это только слова», — считает Илья Казаков.

«Конечно добровольно: жизнь или кошелек?» — иронизирует Игорь Сайгаков.

«Токаев — молодец. Своевременное обращение за помощью явилось переломным в ходе творящегося беспредела. Если бы еще один-два дня колебаний — было бы поздно. И стояли бы все на коленях, и просили бы прощения, как было в 2014 году. А может, было бы еще хуже. Мирного неба Казахстану и процветания», — пожелал НГ.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

«Не верится… Назарбаев как председатель Совбеза и елбасы обязан был в самом начале выступить перед народом и призвать его к порядку, но… отсиделся до прихода российских десантников и, поняв направление дальнейшего развития ситуации, принял сторону Токаева.

Однако избежать Назарбаеву расследования своих преступлений и уголовной ответственности не получится, большинство казахстанцев потребует от президента привлечь «елбасы» к ответу, в том числе и за последние события», — замечает Гость.

«За шкуру и последние трусы отдашь», — иронизирует Вилолетта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву, заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

По его словам, «елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны».

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