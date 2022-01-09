Москва, , 11:31 — REGNUM С лета 2022 года владельцы оружия должны будут сообщать в Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с момента происшествия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, это следует из поправок в федеральный закон «Об оружии», которые вступят в силу 29 июня 2022 года.

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Устанавливается обязанность юрлиц и физлиц уведомлять Росгвардию о приобретении, наличии у них на праве собственности, продаже и дарении списанного оружия с целью его регистрации, при этом выдача разрешительных документов на хранение такого оружия не предусматривается, а Росгвардия наделяется полномочиями определять форму и порядок подачи указанного уведомления.

Вводится запрет на переделку оружия.

Кроме того, оружие в России будет объявлено источником повышенной опасности.

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Вместе с тем 1 января в России вступил в силу закон, повышающий минимальный возраст приобретения огнестрельного оружия.

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