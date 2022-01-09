Москва, , 11:31 — REGNUM Миротворческий контингент из России в составе сил ОДКБ проводит тренировки на аэродроме «Алматы», в рамках которых отрабатывает предотвращение внештатных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На аэродроме «Алматы» подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что ключевые силы российского контингента продолжают переброску на территорию Казахстана. Также уже прибывшие подразделения ВДВ из России уже приступили к охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры.