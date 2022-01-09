Богота, , 11:22 — REGNUM В результате взрыва бомбы в полицейском грузовике в Кали, главном городе на юго-западе Колумбии и столице департамента Валье-дель-Каука, по меньшей мере десять человек получили ранения. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на местные власти.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мэр города Хорхе Иван Оспина уже осудил произошедшее в секторе, известном как Пуэрто-Реллена, который был одним из эпицентров протестов против правительства в 2021 году.

Он подчеркнул, что были организованы «все возможности для оказания помощи раненым, спасения и защиты жизней».