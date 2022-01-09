Москва, , 11:17 — REGNUM С 30 января нынешнего года заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет подать через портал «Госуслуги». Об этом 9 января рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Российской газетой».

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При этом эксперт уточнил, что в этом случае имеется ввиду выплата пенсионных накоплений правопреемникам умершего пенсионера.

Также он отметил, что такие заявления можно будет подать в виде электронного документа через портал «Госуслуги» и подписать их усиленной неквалифицированной электронной подписью правопреемника, у которой в установленном порядки будет создан сертификат.

Кроме того, Соловьев добавил, что также эти заявления можно будет подписывать простой электронной подписью правопреемника, а ключ для нее нужно лично будет получить в МФЦ.

Помимо того, указывается, что теперь извещение правопреемников может быть осуществлено через портал «Госуслуги» не позднее 10 дней после получения документов о смерти застрахованного лица и в случае личного обращения правопреемников в территориальный орган ПФР.