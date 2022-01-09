Мадрид, , 11:13 — REGNUM Женщина получила серьезные травмы после удара камнем по голове в районе дамбы Понтон-де-ла-Олива в мадридском муниципалитете Патонес, входящем в автономное сообщество Мадрид. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на экстренные службы региона.

Альпинизм True New Zealand Adventures

Отмечается, что несчастный случай произошел около 16:00, когда молодая женщина совершала восхождение на одну из гор.

Закончив маршрут, 28-летняя женщина сняла каску, и в этот момент ей на голову упал камень, причинив травму лица и лобной части.