Пекин, , 11:13 — REGNUM В настоящее время в Пекине насчитывается 56 400 базовых станций 5G, и ожидается, что к концу 2022 года их число превысит 60 000 штук, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

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Строительство цифровой инфраструктуры столицы вступило в новый этап, заявил заместитель директора Пекинского муниципального бюро экономики и информационных технологий Ван Лэй на пятой сессии Пекинского муниципального собрания народных представителей 15-го созыва.

По словам Вана, за первые три квартала прошлого года добавленная стоимость цифровой экономики в Пекине составила 41,7% ВВП города

Ван добавил, что Пекин продолжит содействовать точному охвату сетей 5G в 2022 году в своих ключевых больницах, университетах, туристических достопримечательностях и на важных транспортных объектах.