Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA начали подготовку к первому в 2022 году полёту вертолёта Ingenuity на Марсе. Об этом сообщается в блоге Лаборатории реактивного движения NASA.

Малый вертолет Ingenuity на Марсе Nasa.gov

Малый винтокрылый летательный аппарат Ingenuity прибыл на Марсе вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года. Целью проекта Ingenuity была экспериментальная проверка возможности полётов в разреженной атмосфере Марса.

Планировалось, что 1,8-килограммовый аппарат совершит четыре полёта. Однако после успешных испытаний в NASA продлили программу эксперимента. 17 декабря 2021 года Ingenuity успешно выполнил 18 перелёт.

В настоящее время специалисты Лаборатории реактивного движения NASA готовятся к 19 полёту. Целью этого перелёта станет выход к определённой зоне кратера Езеро, чтобы помочь в навигации марсохода Perseverance.

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