Мадрид, 9 января 2022, 10:57 — REGNUM Правые силы Испании в лице правоцентристов из «Народной партии» (Partido Popular) и ультраконсерваторов из «Голоса» (Vox) получили бы конституционное большинство в случае, если бы выборы в парламент страны состоялись в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные соцопросов, сообщает агентство EFE.

Конгресс депутатов. Испания
Конгресс депутатов. Испания
Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España

Отмечается, что, согласно опросам, «Народная партия» получила бы в парламенте 100 мест, а «Голос» — 66 мест. Это означает, что правая коалиция в Испании в виде 166 кресел превысит общий показатель в 139 мест, которые получили бы левые силы в лице PSOE и Unidas Podemos.

При этом PSOE, возглавляемая премьер-министром Испании Педро Санчесом, согласно опросам, выигрывает выборы со 108 местами.

Опрос был проведён представителями 40dB для издания El País и радио Cadena Ser. Всего было опрошено 2000 респондентов. Исследование стало первым в серии из 11 опросов, которые будут проводиться ежемесячно, за исключением августа 2022 года.

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