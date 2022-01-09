Мадрид, , 10:57 — REGNUM Правые силы Испании в лице правоцентристов из «Народной партии» (Partido Popular) и ультраконсерваторов из «Голоса» (Vox) получили бы конституционное большинство в случае, если бы выборы в парламент страны состоялись в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные соцопросов, сообщает агентство EFE.

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Отмечается, что, согласно опросам, «Народная партия» получила бы в парламенте 100 мест, а «Голос» — 66 мест. Это означает, что правая коалиция в Испании в виде 166 кресел превысит общий показатель в 139 мест, которые получили бы левые силы в лице PSOE и Unidas Podemos.

При этом PSOE, возглавляемая премьер-министром Испании Педро Санчесом, согласно опросам, выигрывает выборы со 108 местами.

Опрос был проведён представителями 40dB для издания El País и радио Cadena Ser. Всего было опрошено 2000 респондентов. Исследование стало первым в серии из 11 опросов, которые будут проводиться ежемесячно, за исключением августа 2022 года.

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