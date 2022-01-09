Пекин, , 10:53 — REGNUM Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), IT-индустрия страны сохранила стабильный рост в первые 11 месяцев 2021 года, передает агентство Синьхуа.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Добавленная стоимость производителей в сфере информационных технологий с годовой операционной выручкой не менее 20 млн юаней (около $3,1 млн) выросла за этот период на 16,2% в годовом исчислении. По данным MIIT, темпы роста выросли на 9 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость экспортных поставок крупных предприятий сектора увеличилась на 12,6% в годовом исчислении в период с января по ноябрь, в то время как инвестиции в основной капитал в секторе выросли на 21,4%.

Согласно данным MIIT, сектор производства в сфере IT за первые 11 месяцев получил 679,7 млрд юаней общей прибыли, что на 29,8% больше в годовом исчислении. Операционная выручка сектора с января по ноябрь составила 12,49 трлн юаней, увеличившись на 14,7% в годовом исчислении.