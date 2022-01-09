Урумчи, Китай, , 10:49 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая перевез более 185 млн тонн грузов в 2021 году, что на 6,2% больше, чем годом ранее, сообщили региональные железнодорожные власти, передает агентство Синьхуа.

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Китайская железнодорожная компания Urumqi Group Co., Ltd. В течение этого периода запустила ряд мер по бесперебойной транспортировке синьцзянского угля, хлопка и других сыпучих материалов, говорится в сообщении группы компаний.

В прошлом году порт Хоргос и перевал Алатау, два крупных железнодорожных порта региона, обслужили в общей сложности 12 210 грузовых поездов направления Китай-Европа, что на 21,5% больше, чем в 2020 году.

Примечательно, что за этот период порт Хоргос обработал около 6300 грузовых поездов Китай-Европа, что на 26,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время через Хоргос проходит 29 маршрутов, связывающих Китай с 45 городами и регионами в 22 странах мира.