Санто-Доминго, , 10:46 — REGNUM Бизнесмен Родольф Жаар, который считается одним из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, задержан полицейскими Доминиканской Республики. Об этом сообщает портал Juno7 со ссылкой на дипломатический источник.

Жовенель Моиз Communication.gouv.ht

«Считающийся одним из главных подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза 7 июля Родольф Жаар… задержан доминиканской полицией в субботу 8 января», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что задержание произошло по требованию властей США. Жаара планируют передать ФБР.

Отмечается, что ранее колумбиец Марио Антонио Паласиос дал показания против Жаара, что и стало одним из мотивов задержания бизнесмена.