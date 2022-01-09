В Доминикане задержали подозреваемого в убийстве президента Гаити
Санто-Доминго, 9 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Бизнесмен Родольф Жаар, который считается одним из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, задержан полицейскими Доминиканской Республики. Об этом сообщает портал Juno7 со ссылкой на дипломатический источник.
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Жовенель Моиз
«Считающийся одним из главных подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза 7 июля Родольф Жаар… задержан доминиканской полицией в субботу 8 января», — говорится в сообщении портала.
Отмечается, что задержание произошло по требованию властей США. Жаара планируют передать ФБР.
Отмечается, что ранее колумбиец Марио Антонио Паласиос дал показания против Жаара, что и стало одним из мотивов задержания бизнесмена.