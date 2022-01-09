Шэньчжэнь, Китай, 9 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в южно-китайском технологическом центре, мегаполисе Шэньчжэнь, в 2021 году достигло 110,3 млрд кВт/ч, что на 12,2% больше, чем в 2020 году, что является рекордным показателем, сообщает агентство Синьхуа.

Chuansong.me Шэньчжэнь. КНР

Высокотехнологичное производство, передача информации, а также экологически чистые и низкоуглеродные отрасли промышленности продолжают занимать растущую долю в общем объеме потребления электроэнергии Шэньчжэнем, что свидетельствует о качественном развитии экономики города.

По данным Шэньчжэньского филиала Южной энергосистемы Китая, за последние три года на долю высокотехнологичного производства обрабатывающей промышленности приходилось более 30% потребления электроэнергии Шэньчжэня, при постепенном вытеснении энергоемких и сильно загрязняющих окружающую среду предприятий.

Потребление электроэнергии в сфере услуг в городе также росло в последние годы. В 2021 году потребление электроэнергии информационными услугами в Шэньчжэне достигло 3,01 млрд кВт/ч, увеличившись на 23,36% в годовом исчислении.

Потребление электроэнергии в Шэньчжэне, связанное с 5G, достигло 272 млн кВт/ч в 2021 году, увеличившись на 100,39% в годовом исчислении. В городе действует множество китайских стартапов и технологических тяжеловесов, в том числе Huawei и Tencent.