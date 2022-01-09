Нур-Султан, , 10:41 — REGNUM За время беспорядков правоохранителями Казахстана было задержано свыше 5,8 тыс. человек, в числе которых много граждан других стран. Об этом 9 января сообщили журналистам в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.

Беспорядки

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«В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе заседания было отмечено, что во всех регионах Казахстана на данный момент ситуация стабилизирована и установлен контроль над оперативной обстановкой.

Кроме того, уточняется, что правоохранители освободили все ранее захваченные административные здания и добавляется, что в настоящее время ведется восстановление работы коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство иностранных дел Испании рекомендует своим гражданам, находящимся в казахстанском городе Алма-Ата, ограничить свои передвижения и не посещать людные места.