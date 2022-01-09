Калужская область, 6 мая, 2013, 12:04 — ИА Регнум. В калужском регионе осуществляется комплекс мер по оказанию реабилитационной медицинской помощи людям с ограниченными возможностями, их стационарному и нестационарному социальному обслуживанию, а также социальной поддержке.

Как сообщили 6 мая корреспонденту ИА REGNUM в управлении по работе со СМИ администрации губернатора области, в I квартале этого года социальное обслуживание на дому получили 3433 инвалида, услугами по социальной реабилитации воспользовались 1735 человек.

По состоянию на 1 апреля 2013 года ежемесячное пособие на детей-инвалидов назначено и выплачивается 509 семьям на 520 детей. Ежемесячное пособие на детей, один из родителей которых является инвалидом, предоставлено 667 семьям на 950 детей. По информации профильного регионального министерства в области функционируют 14 коррекционных образовательных учреждений, где созданы условия для обучения, воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В учреждениях высшего профессионального образования обучается 94 инвалида, в учреждениях начального и среднего профессионального образования - 104.

В 2012 году уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями составил 47%. По данному показателю Калужская область занимает 4-е место среди субъектов Центрального федерального округа. В 1 квартале этого года уровень трудоустройства инвалидов достиг 36%, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года.