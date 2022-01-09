Вашингтон, 9 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Компьютерный анимационный фильм «Я краснею» производства киностудий Pixar и Walt Disney Pictures не выйдет в кинопрокат в США и ряде других стран. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

tom.arthur Pixar Studios

Новый мультфильм Pixar должен был выйти в американский прокат 11 марта. Планы создателей и прокатчиков изменились из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон».

Представители Disney Media & Entertainment Distribution заявили, что в США и ряде других стран мультфильм будет показан на стриминговом сервисе Disney+. В странах, где ещё не запущен сервис Disney+, мультфильм получит кинотеатральный прокат. Даты премьеры будут объявлены позже. В России стриминговый сервис Disney ещё не доступен, ожидается, что он будет запущен в 2022 году.

Предыдущий анимационный проект студии Pixar — мультфильм «Душа» — также не получил кинотеатрального проката из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В декабре 2020 года мультфильм был представлен на сервисе Disney+. «Душа» получила две премии «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму» и «Лучший анимационный фильм».