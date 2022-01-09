Денвер, США, , 10:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» переиграл в овертайме команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. У «Мэйпл Лифс» голы забили Александр Керфут (8-я минута), оформивший в матче дубль Картер Вераге (обе 15-я) и Ник Ритчи (26-я, в большинстве) В составе «Колорадо» шайбами отличились Натан Маккиннон (18-я), Кейл Макар (37-я), шведский форвард Габриэль Ландеског (51-я) и Джей Ти Комфер (52-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол Девона Тэйвза (62-я).

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев не записал на свой счет результативных действий.

Отметим, в следующем матче «Колорадо» 11 января примет у себя команду «Сиэтл Кракен», а «Торонто» 12 января на выезде встретится с командой «Вегас Голден Найтс».