Чита, , 10:31 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку по факту инцидента с 10-летним пассажиром маршрутного такси, произошедшего накануне, 8 января 2022 года в Чите.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

В социальных сетях приводятся данные, что сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя такси за не пристегнутого ремнями безопасности 10-летнего мальчика. После прибытия на конечную остановку водитель не выпускал ребёнка из салона автомобиля.

«Следователи проведут процессуальные и иные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Будет установлен и опрошен водитель маршрутного такси, у него будут проверены документы на право оказания услуг по перевозке пассажиров. Также будут установлены и опрошены пассажиры маршрутного такси, в том числе, малолетний мальчик, о котором идёт речь в публикациях», — отмечает в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге таксист ударил в лицо главу муниципалитета в Купчино из-за замечания — водитель заехал на газон и ехал по тротуару.

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