Лхаса, Китай, , 10:30 — REGNUM Валовый внутренний продукт (ВВП) Тибетского автономного района на юго-западе Китая вырос примерно на 7% в 2021 году, сообщил исполняющий обязанности председателя регионального правительства Янь Цзиньхай, передает агентство Синьхуа.

Тибет

ВВП Тибета превысил 200 млрд юаней (около $31,4 млрд) в прошлом году, сказал Янь в своем отчете о работе правительства, представленном 4 января на пятой сессии Собрания народных представителей Тибетского автономного района 11-го созыва.

Располагаемый доход на душу населения для сельских жителей региона вырос на 14%, в то время как для городских жителей вырос на 13%. В прошлом году регион создал 52 000 рабочих мест в городах и сохранил уровень безработицы в городах ниже 5%.

Региональное правительство установило целевой показатель роста ВВП Тибета в 2022 году примерно на уровне 8%, сказал Янь, добавив, что располагаемый доход на душу населения городских и сельских жителей региона в 2022 году, как ожидается, вырастет более чем на 8% и 10% соответственно. Янь сказал, что регион стремится обеспечить, чтобы уровень безработицы в городах был ниже 5%, а индекс потребительских цен вырос не более чем на 3% в 2022 году.