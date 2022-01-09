Роли, США, , 10:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» переиграл в овертайме команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:4

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Пантерз» голы забили Джонатан Юбердо (2-я минута) и оформивший в матче дубль Картер Вераге (18-я и 21-я). В составе «Каролины» шайбы забросили финский форвард Теуво Терявяйнен (4-я, в большинстве), Брэди Шей (35-я) и Сет Джарвис (42-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Энтони Дюклера (63-я).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. Российский форварды «Харрикейнз» и «Пантерз» Андрей Свечников и Максим Мамин не записали на свой счет результативных действий.

Отметим, в следующем матче «Флорида» 15 января примет у себя команду «Даллас Старз», а «Каролина» 12 января также дома встретится с командой «Филадельфия Флайерз».