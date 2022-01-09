Ханты-Мансийск, 9 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Берёзовском районе Югры задержан 31-летний гражданин, подозреваемый в убийстве сожителя своей матери. Об этом сообщает окружное управление СКР.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, 7 января он ударил 41-летнего мужчину ножом в шею. Пострадавший скончался на месте.

А в Мегионе 46-летняя женщина убила своего 38-летнего сожителя. После совершённого преступления она явилась в полицию с повинной. Суд постановил отправить её в СИЗО.