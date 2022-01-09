Мадрид, , 10:23 — REGNUM Секретарь PSOE по международной политике и сотрудничеству в области развития Ана Хайул призвала «Народную партию» (Partido Popular) рассказать общественности, кого или что она защищает, кроме членов своей собственной партии. Об этом сообщает агентство EFE.

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Хайул также призвала «Народную партию» объяснить, какие интересы она преследует.

В заявлении, сделанном в штаб-квартире PSOE, Хайул выразил сожаление, что «Народная партия» проголосовала против трудовой реформы — соглашения, которое, по её словам, ставит в центр трудовой модели коллективные переговоры, диалог между работодателями и работниками и достоинство труда.