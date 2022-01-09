Пекин, , 10:23 — REGNUM Кассовые сборы в кинотеатрах Китая в самом начале 2022 года оказались немного выше сборов аналогичного периода 2019 года до пандемии, но примерно на 20% ниже, чем в 2021 году за тот же период, сообщает агентство Синьхуа.

Кинематограф (сс) geralt

Общие сборы за трехдневные новогодние каникулы, которые закончились 3 января, составил 1,02 млрд юаней (около $159,89 млн) против 1,30 млрд юаней и 1 млрд юаней во время тех же праздников 2021 и 2019 годов, соответственно.

Это третий по величине показатель за трехдневные новогодние праздники, когда-либо зафиксированный в прокате Китая, что обнадеживает, сообщается на китайской платформе Maoyan.

Трогательный фильм «Снова объятия» о битве с COVID-19 в Китае, собрал 319 млн юаней и стал лучшим по сборам за праздники. За ним последовали криминальный триллер «Шторм G» и комедия «Другой я» также китайского производства, которые заработали 227 млн и 225 млн юаней соответственно.