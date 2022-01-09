Магнитогорск, Челябинская область, , 10:10 — REGNUM В аэропорту Магнитогорска Челябинской области 9 января задержали три рейса. Причиной стало обледенение взлётно-посадочной площадки, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Снегопад

Iho.hu

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Задержанными оказались два рейса авиакомпании «Сибирь» (в Москву и Новосибирск) и рейс «России» в Москву. На них зарегистрированы 333 пассажира, в том числе 29 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рейсы задержали в аэропорту Челябинска. Причинами стали метель и сильный снегопад.