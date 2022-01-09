Братск, Иркутская область, , 10:08 — REGNUM В Братске Иркутской области сегодня, 9 января, загорелось кафе «Два Барашка». Подробности сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

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«В 12:13 (07:13 мск) в пожарно-спасательную службу Братска поступило сообщение о пожаре в кафе по улице Зверева, 1а. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 22 работника кафе, посетителей не было. Пострадавших нет. В настоящее время площадь пожара около 400 квадратных метров» — пояснили спасатели.

На месте работают 20 человек и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, только за первые четверо суток нового года в Иркутской области произошло 90 пожаров, на которых погибли 10 человек, из них один ребенок, травмированы — 4, спасены — 65.

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