Сент-Пол, США, , 10:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в серии послематчевых буллитов команде «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Миннесоты» голы забили Маркус Фолиньо, на которого записали шайбу шведского нападающего «Вашингтона» Карла Хагелина в собственные ворота (34-я) и Мэтс Цуккарелло (59 — я, при игре 6×5). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Коннор Макмайкл (23-я минута) и российский нападающий Евгений Кузнецов (26-я, в большинстве).

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в матче одной результативной передачей, его коллега по клубу — Дмитрий Орлов, не записал на свой счет результативных действий.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 11 января примет у себя команду «Бостон Брюинз», а «Миннесота» 15 января также дома встретится с командой «Анахайм Дакс».