Лондон, , 10:05 — REGNUM Ботаники из Великобритании назвали новый вид дерева, обнаруженный ими в лесах Камеруна, в честь актёра Леонардо Ди Каприо из-за его вклада в экологическое движение. Об этом сообщает BBC News.

Леонардо Ди Каприо U.S. Department of State

Сотрудники Королевских садов Кью — одного из ведущих ботанических исследовательских и учебных центров Великобритании — занимаются изучение биологического разнообразия в Камерунских высокогорных лесах. Эти субтропические влажные широколистные леса расположены на границе Камеруна и Нигерии.

Они решили назвать один из новых видов деревьев, обнаруженных в этих леса, Uvariopsis dicaprio. Учёные объяснили это вкладом актёра в защиту данного экорегиона.

Uvariopsis dicaprio является небольшим тропическим вечнозелёным деревом семейства иланг-иланг. Этот вид был найдет только на небольшом участке леса, который находится под угрозой уничтожения.

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