Пекин, , 10:03 — REGNUM Кассовые сборы в Китае во время новогодних праздников достигли 1,02 млрд юаней (около $160 млн), показали данные Управления кинематографии Китая, передает агентство Синьхуа.

Кинотеатр Odessa International Film Festival

Такие результаты были достигнуты, несмотря на строгие меры по сдерживанию COVID-19, принятые во время праздников, которые закончились 3 января в Китае, когда кинотеатры в районах с низким уровнем риска ограничили посещаемость на уровне 75% от вместимости, в то время как кинотеатры в районах со средним и высоким уровнем риска оставались закрытыми.

Китайская драма «Снова объятия» возглавила сборы во время трехдневных каникул, заработав 319 млн юаней за это время. По данным администрации, с момента его выпуска в канун Нового года он заработал 590 млн юаней. Фильм рассказывает историю группы обычных людей во время изоляции во время вспышки COVID-19 в Ухане, освещая взаимную поддержку людей в трудные времена в начале 2020 года.